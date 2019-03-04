Пакистан продлил запрет на полеты в своем авиапространстве

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23148 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 116401 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119946 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122424 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121557 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152876 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117199 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141231 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145147 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пакистан продлил запрет на полеты в своем авиапространстве

Пакистан продлил запрет на полеты в своем авиапространстве

Киев  •  УНН

 • 8613 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Пакистан продлил запрет на использование своего воздушного пространства до утра вторника, 5 марта, однако с определенными ограничениями, введенную в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение на сайте управления гражданской авиации страны.

"Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (10:00 по Киеву - ред.) 5 марта 2019 года, кроме следующих: летных операции только в/из международных аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада с ограничениями на прилет/вылет, действующие с 1 марта", - говорится в сообщении NOTAM, опубликованном на сайте управления гражданской авиации Пакистана.

Напомним, 27 февраля стало известно о том, что Индия и Пакистан закрыли небо для международных полетов. Позже Индия возобновила полеты в своем авиапространстве.

Тысячи людей застряли в аэропортах из-за закрытия авиапространства, в том числе украинцы.

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