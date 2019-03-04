Пакистан продлил запрет на полеты в своем авиапространстве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Пакистан продлил запрет на использование своего воздушного пространства до утра вторника, 5 марта, однако с определенными ограничениями, введенную в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение на сайте управления гражданской авиации страны.
"Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (10:00 по Киеву - ред.) 5 марта 2019 года, кроме следующих: летных операции только в/из международных аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада с ограничениями на прилет/вылет, действующие с 1 марта", - говорится в сообщении NOTAM, опубликованном на сайте управления гражданской авиации Пакистана.
Напомним, 27 февраля стало известно о том, что Индия и Пакистан закрыли небо для международных полетов. Позже Индия возобновила полеты в своем авиапространстве.
Тысячи людей застряли в аэропортах из-за закрытия авиапространства, в том числе украинцы.