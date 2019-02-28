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Тисячі людей застрягли в аеропортах через закриття Пакистаном авіапростору

Тисячі людей застрягли в аеропортах через закриття Пакистаном авіапростору

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Тимчасове закриття повітряного простору над Пакистаном ускладнило у четвер повітряний рух, особливо між Азією і Європою, хоча деякі авіакомпанії скорегували свої рейси. В аеропортах застрягли тисячі пасажирів, повідомляє УНН з посиланням на AP.

У Бангкоку, важливому і жвавому центрі трансконтинентальних перельотів, це вплинуло на тисячі мандрівників. В аеропорту міста повідомили, що це торкнулося 4 тисяч пасажирів. Тих, хто цього потребував, розселили та запропонували альтернативні маршрути, хоча деякі з таких пасажирів скаржилися, що взагалі не отримують ніякої допомоги.

Термінал був настільки переповнений, що начальник імміграційної поліції Таїланду Сурачате Хакпарн написав у Twitter попередження: "Будь ласка, заощаджуйте свій час для поїздки!".

Авіакомпанія Thai Airways повідомила, що перенаправила рейси в Європу за межами пакистанського повітряного простору. Авіакомпанія Malaysia Airlines також повідомила на своєму веб-сайті, що вона уникає повітряного простору над Пакистаном і північною Індією "до подальших повідомлень". При цьому перший доступний рейс до Лондона на Thai Airways, згідно з його сайтом бронювання, - у четвер, 7 березня.

Авіаційна влада Пакистану заявила, що повітряний простір країни відкриється з півночі четверга (21:00 за Києвом). Уряд країни закрив його у середу після того, як Пакистан заявив, що його збройні сили збили два індійських військових літаки і захопили пілота, загостривши напруженість між країнами, обидві з яких володіють ядерною зброєю.

Індія також призупинила польоти в середу через деякі аеропорти на півночі країни. Вони повернулися до звичайного режиму роботи у четвер, але призупинка вплинула на рейси як до США, так і до Європи з Нью-Делі.

Зокрема, 27 лютого через те, що внаслідок загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий для польотів, рейс, що прямував до Києва з аеропорту Делі, мав прибути в столицю зі значною затримкою. 28 лютого застряглі в аеропорту Делі українці повернулися додому.

VIDEO: Thousands of travellers left stranded in Bangkok after Thai Airways cancelled all flights over Pakistan.
Islamabad closed its airspace in response to soaring tensions with India pic.twitter.com/Qj7kt2eFFR

— AFP news agency (@AFP) 28 лютого 2019 р.

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