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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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росіяни вивезли українських школярів до санкт-петербурга для параду, який скасували

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Дітей з "морських кадетських класів" ТО Херсонщини вивезли до санкт-петербурга для участі у військово-морському параді, який скасували. Поїздку організував дмитро медведєв.

росіяни вивезли українських школярів до санкт-петербурга для параду, який скасували

кремль знову використав українських школярів як інструмент пропаганди. Цього разу дітей із так званих "морських кадетських класів" з ТО Херсонщини вивезли до Санкт-Петербурга нібито для "участі у військово-морському параді", повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Зазначається, що поїздку особисто організував заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв.

Та як завжди - усе в стилі рф: парад скасували, а обіцянки залишились порожніми. Це черговий приклад примусової асиміляції

- вказують в ЦНС.

Там роблять висновок, що росія створює псевдонаративи для українських дітей, аби сформувати лояльних "громадян рф", які воюватимуть проти власної країни.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".

Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.

"Волонтерська рота": росія завезла сотню пропагандистів для роботи з дітьми на окупованих територіях - ЦНС28.07.25, 01:06 • 3108 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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