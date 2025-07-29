Россияне вывезли украинских школьников в Санкт-Петербург для парада, который отменили
Киев • УНН
Детей из «морских кадетских классов» ТО Херсонщины вывезли в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, который отменили. Поездку организовал Дмитрий Медведев.
Кремль снова использовал украинских школьников как инструмент пропаганды. На этот раз детей из так называемых "морских кадетских классов" с временно оккупированной Херсонщины вывезли в Санкт-Петербург якобы для "участия в военно-морском параде", сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
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Отмечается, что поездку лично организовал заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев.
Но как всегда – все в стиле рф: парад отменили, а обещания остались пустыми. Это очередной пример принудительной ассимиляции
Там делают вывод, что россия создает псевдонаративы для украинских детей, чтобы сформировать лояльных "граждан рф", которые будут воевать против собственной страны.
Напомним
На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота". Детей из детских садов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".
Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие рф" и искаженную историю.
"Волонтерская рота": Россия завезла сотню пропагандистов для работы с детьми на оккупированных территориях - ЦНС28.07.25, 01:06 • 3108 просмотров