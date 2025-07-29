Россияне вывезли украинских школьников в Санкт-Петербург для парада, который отменили

Кремль снова использовал украинских школьников как инструмент пропаганды. На этот раз детей из так называемых "морских кадетских классов" с временно оккупированной Херсонщины вывезли в Санкт-Петербург якобы для "участия в военно-морском параде", сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

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Отмечается, что поездку лично организовал заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев.

Но как всегда – все в стиле рф: парад отменили, а обещания остались пустыми. Это очередной пример принудительной ассимиляции - указывают в ЦНС.

Там делают вывод, что россия создает псевдонаративы для украинских детей, чтобы сформировать лояльных "граждан рф", которые будут воевать против собственной страны.

Напомним

На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота". Детей из детских садов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".

Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие рф" и искаженную историю.

"Волонтерская рота": Россия завезла сотню пропагандистов для работы с детьми на оккупированных территориях - ЦНС