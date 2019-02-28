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Тысячи людей застряли в аэропортах из-за закрытия Пакистаном авиапространства

Тысячи людей застряли в аэропортах из-за закрытия Пакистаном авиапространства

Киев  •  УНН

 • 9122 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Временное закрытие воздушного пространства над Пакистаном усложнило в четверг воздушное движение, особенно между Азией и Европой, хотя некоторые авиакомпании скорректировали свои рейсы. В аэропортах застряли тысячи пассажиров, сообщает УНН со ссылкой на AP.

В Бангкоке, важном и оживленном центре трансконтинентальных перелетов, это повлияло на тысячи путешественников. В аэропорту города сообщили, что это коснулось 4 тысяч пассажиров. Тех, кто в этом нуждался, расселили и предложили альтернативные маршруты, хотя некоторые из таких пассажиров жаловались, что вообще не получают никакой помощи.

Терминал был настолько переполнен, что начальник иммиграционной полиции Таиланда Сурачате Хакпарн написал в Twitter предупреждение: "Пожалуйста, сэкономьте свое время для поездки!".

Авиакомпания Thai Airways сообщила, что перенаправила рейсы в Европу за пределами пакистанского воздушного пространства. Авиакомпания Malaysia Airlines также сообщила на своем сайте, что она избегает воздушного пространства над Пакистаном и северной Индией "до дальнейших уведомлений". При этом первый доступный рейс в Лондон на Thai Airways, согласно его сайту бронирования, - в четверг, 7 марта.

Авиационные власти Пакистана заявили, что воздушное пространство страны откроется с полуночи четверга (21:00 по Киеву). Правительство страны закрыло его в среду после того, как Пакистан заявил, что его вооруженные силы сбили два индийских военных самолета и захватили пилота, обострив напряженность между странами, обе из которых обладают ядерным оружием.

Индия также приостановила полеты в среду через некоторые аэропорты на севере страны. Они вернулись к обычному режиму работы в четверг, но приостановка повлияла на рейсы как в США, так и в Европу из Нью-Дели.

В частности, 27 февраля из-за того, что вследствие обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном было закрыто для полетов, рейс, следовавший в Киев из аэропорта Дели, должен был прибыть в столицу со значительной задержкой. 28 февраля застрявшие в аэропорту Дели украинцы вернулись домой.

VIDEO: Thousands of travellers left stranded in Bangkok after Thai Airways cancelled all flights over Pakistan.
Islamabad closed its airspace in response to soaring tensions with India pic.twitter.com/Qj7kt2eFFR

— AFP news agency (@AFP) 28 лютого 2019 р.

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