В Деснянском районе Киева расцвело лавандовое поле

В Киеве в парке с водными объектами вдоль проспекта Р. Шухевича начинает цвести Лавандовое поле. Об этом сообщается в Facebook коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Деснянского района столицы, информирует УНН.

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Отмечается, что лавандовое поле было высажено в 2022 году.

Общая площадь композиции около 450 кв. м и насчитывает более 2000 кустов - говорится в сообщении.

Указывается, что полюбоваться этой красотой и сделать хорошие фото можно уже в эти выходные.

Напомним

В июне в ботсаду Гришко массово расцвели розы. Розарий является крупнейшим в Украине, где представлено 150 сортов роз.

В экспозиции представлено 23 вида шиповника и 150 сортов роз различных садовых групп, а именно: чайно-гибридные, вьющиеся, флорибунда, грандифлора, полианта, миниатюрные, почвопокровные и парковые.

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