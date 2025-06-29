В Деснянском районе Киева расцвело лавандовое поле
Киев • УНН
Лавандовое поле, высаженное в 2022 году, начинает цвести вдоль проспекта Р. Шухевича в Киеве. Композиция площадью 450 м² насчитывает более 2000 кустов.
В Киеве в парке с водными объектами вдоль проспекта Р. Шухевича начинает цвести Лавандовое поле. Об этом сообщается в Facebook коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Деснянского района столицы, информирует УНН.
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Отмечается, что лавандовое поле было высажено в 2022 году.
Общая площадь композиции около 450 кв. м и насчитывает более 2000 кустов
Указывается, что полюбоваться этой красотой и сделать хорошие фото можно уже в эти выходные.
Напомним
В июне в ботсаду Гришко массово расцвели розы. Розарий является крупнейшим в Украине, где представлено 150 сортов роз.
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