У Деснянському районі Києва розквітло лавандове поле
Київ • УНН
Лавандове поле, висаджене у 2022 році, починає цвісти вздовж проспекту Р. Шухевича у Києві. Композиція площею 450 м² налічує понад 2000 кущів.
В Києві у парку з водними обʼєктами вздовж проспекту Р. Шухевича починає квітнути Лавандове поле. Про це повідомляється у Facebook комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району столиці, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що лавандове поле було висаджено у 2022 році.
Загальна площа композиції близько 450 м. кв. та налічує понад 2000 кущів
Вказується, що помилуватися цією красою та зробити гарні фото можна вже цими вихідними.
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