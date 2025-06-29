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У Деснянському районі Києва розквітло лавандове поле

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Лавандове поле, висаджене у 2022 році, починає цвісти вздовж проспекту Р. Шухевича у Києві. Композиція площею 450 м² налічує понад 2000 кущів.

У Деснянському районі Києва розквітло лавандове поле

В Києві у парку з водними обʼєктами вздовж проспекту Р. Шухевича починає квітнути Лавандове поле. Про це повідомляється у Facebook комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району столиці, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що лавандове поле було висаджено у 2022 році.

Загальна площа композиції близько 450 м. кв. та налічує понад 2000 кущів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що помилуватися цією красою та зробити гарні фото можна вже цими вихідними.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Київ
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