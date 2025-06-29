У Деснянському районі Києва розквітло лавандове поле

В Києві у парку з водними обʼєктами вздовж проспекту Р. Шухевича починає квітнути Лавандове поле. Про це повідомляється у Facebook комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району столиці, інформує УНН.

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Зазначається, що лавандове поле було висаджено у 2022 році.

Загальна площа композиції близько 450 м. кв. та налічує понад 2000 кущів - йдеться у повідомленні.

Вказується, що помилуватися цією красою та зробити гарні фото можна вже цими вихідними.

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В експозиції представлено 23 види шипшини та 150 сортів троянд різних садових груп, а саме: чайно-гібридні, кучеряві, флорибунда, грандіфлора, поліанта, мініатюрні, ґрунтопокривні та паркові.

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