Пакистан продовжив заборону на польоти у своєму авіапросторі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Пакистан продовжив заборону на використання свого повітряного простору до ранку вівторка, 5 березня, однак з певними обмеженнями, що було введено у зв'язку з загостренням індійсько-пакистанського конфлікту. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на сайті управління цивільної авіації країни.
"Повітряний простір Пакистану залишиться закритим для всіх операцій до 8:00 UTC (10:00 за Києвом - ред.) 5 березня 2019 року, крім наступних: льотних операції лише в/із міжнародних аеропортів Карачі, Пешавара, Кветти та Ісламабаду з обмеженнями на приліт/виліт, які діють з 1 березня", - йдеться в повідомленні NOTAM, опублікованому на сайті управління цивільної авіації Пакистану.
Нагадаємо, 27 лютого стало відомо про те, що Індія і Пакистан закрили небо для міжнародних польотів. Згодом Індія відновила польоти у своєму авіапросторі.
Тисячі людей застрягли в аеропортах через закриття авіапростору, у тому числі українці.