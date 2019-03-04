Пакистан продовжив заборону на польоти у своєму авіапросторі

"Повітряний простір Пакистану залишиться закритим для всіх операцій до 8:00 UTC (10:00 за Києвом - ред.) 5 березня 2019 року, крім наступних: льотних операції лише в/із міжнародних аеропортів Карачі, Пешавара, Кветти та Ісламабаду з обмеженнями на приліт/виліт, які діють з 1 березня", - йдеться в повідомленні NOTAM, опублікованому на сайті управління цивільної авіації Пакистану.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо про те, що Індія і Пакистан закрили небо для міжнародних польотів. Згодом Індія відновила польоти у своєму авіапросторі.

Тисячі людей застрягли в аеропортах через закриття авіапростору, у тому числі українці.