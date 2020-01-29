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Падение рабочего с высоты 10 этажа в Кропивницком: сообщили о подозрении подрядчику

Киев • УНН

 • 22616 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 января. УНН. В Кропивницком сообщили о подозрении руководителю подрядной организации в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, которые привели к травмированию рабочего. Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает корреспондент УНН.

Падение рабочего с высоты 10 этажа в Кропивницком: сообщили о подозрении подрядчику

Директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

По данным следствия, во время выполнения ремонтно-строительных работ с крыши здания Территориального управления Государственной судебной администрации с высоты 10 этажа сорвался рабочий. Работник фирмы-подрядчика при выполнении указанных работ не был обеспечен надлежащими условиями труда и средствами индивидуальной защиты, что и привело к трагедии. Мужчина находится в областной больнице, его состояние тяжелое.

Также в ходе досудебного расследования предоставят правовую оценку и действиям должностных лиц Территориального управления Государственной судебной администрации в области.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мужчина упал на мешки со строительным мусором. Работники суда немедленно вызвали скорую и полицию. Когда пострадавшего забирали медики, он был в сознании. Однако, сильно стонал. Мужчину госпитализировали в областную больницу. Никаких прогнозов врачи пока не делают.

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