Падение рабочего с высоты 10 этажа в Кропивницком: сообщили о подозрении подрядчику
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 января. УНН. В Кропивницком сообщили о подозрении руководителю подрядной организации в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, которые привели к травмированию рабочего. Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает корреспондент УНН.
Директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.
По данным следствия, во время выполнения ремонтно-строительных работ с крыши здания Территориального управления Государственной судебной администрации с высоты 10 этажа сорвался рабочий. Работник фирмы-подрядчика при выполнении указанных работ не был обеспечен надлежащими условиями труда и средствами индивидуальной защиты, что и привело к трагедии. Мужчина находится в областной больнице, его состояние тяжелое.
Также в ходе досудебного расследования предоставят правовую оценку и действиям должностных лиц Территориального управления Государственной судебной администрации в области.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, мужчина упал на мешки со строительным мусором. Работники суда немедленно вызвали скорую и полицию. Когда пострадавшего забирали медики, он был в сознании. Однако, сильно стонал. Мужчину госпитализировали в областную больницу. Никаких прогнозов врачи пока не делают.