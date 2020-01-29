Чоловік впав з даху багатоповерхівки в Кропивницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Чоловік упав із даху дев'ятиповерхового будинку у Кропивницькому у вівторок, повідомляє кореспондент УНН.
У Ленінському районному суді, який теж розташовується в цій будівлі, повідомили, що на даху постраждалий демонтував будівельне обладнання після ремонту. Суд не є замовником цих робіт.
Чоловік упав на мішки з будівельним сміттям. Працівники суду негайно викликали швидку і поліцію. Коли постраждалого забирали медики, він був при тямі. Однак, сильно стогнав. Чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. Там повідомили, що стан потерпілого нині тяжкий. Жодних прогнозів лікарі поки не роблять.
"Вивезли його з операційної, він поки в медикаментозному сні, підключили йому апаратне дихання, стан його тяжкий. Там травматичний шок у нього, закрита травма грудної клітини, закрита травма живота, йому видалили селезінку, бо був розрив селезінки, перелом шостого і сьомого ребра зліва", - прокоментувала головлікар обласної лікарні Лариса Андреєва.
Нагадаємо, в Херсоні хлопчик впав до восьмиметрової ями.