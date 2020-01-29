Мужчина упал с крыши многоэтажки в Кропивницком

В Ленинском районном суде, который тоже располагается в этом здании, сообщили, что на крыше пострадавший демонтировал строительное оборудование после ремонта. Суд не является заказчиком этих работ.

Мужчина упал на мешки со строительным мусором. Работники суда немедленно вызвали скорую и полицию. Когда пострадавшего забирали медики, он был в сознании. Однако, сильно стонал. Мужчину госпитализировали в областную больницу. Там сообщили, что состояние пострадавшего сейчас тяжелое. Никаких прогнозов врачи пока не делают.

"Вывезли его из операционной, он пока в медикаментозном сне, подключили ему аппаратное дыхание, состояние его тяжелое. Там травматический шок у него, закрытая травма грудной клетки, закрытая травма живота, ему удалили селезенку, потому что есть разрыв селезенки, перелом шестого и седьмого ребра слева", - прокомментировала главврач областной больницы Лариса Андреева.

Напомним, в Херсоне мальчик упал в восьмиметровую яму.