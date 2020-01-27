В Херсоні хлопчик впав до восьмиметрової ями

"26 січня о 15:40 на номер Служби "101" м. Херсона надійшло повідомлення про те, що дев’ятирічний хлопчик, під час прогулянки з товаришем на вулиці в селі Чорнобаївка, потрапив в яму старої дренажної системи глибиною приблизно 8 метрів та потребує допомоги", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місце події прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення.

"Один з бійців по рятувальній мотузці спустився до дитини, і акуратно підняв його на поверхню. Хлопчик перебував у напівпритомному стані. Каретою швидкої допомоги дитину доставлено до обласної дитячої лікарні", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Кропивницькому юнак впав з висоти сьомого поверху в шахту ліфта.