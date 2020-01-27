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В Херсоне мальчик упал в восьмиметровую яму

Киев • УНН

 • 15880 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Херсоне мальчик во время прогулки попал в яму старой дренажной системы, глубиной примерно в 8 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

В Херсоне мальчик упал в восьмиметровую яму

"26 января в 15:40 на номер Службы "101" г.Херсона поступило сообщение о том, что девятилетний мальчик, во время прогулки с другом на улице в селе Чернобаевка, попал в яму старой дренажной системы глубиной около 8 метров и требует помощи", - говорится в сообщении.

Указано, что на место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения.

"Один из бойцов по спасательной веревке спустился к ребенку, и аккуратно поднял его на поверхность. Мальчик находился в полубессознательном состоянии. Каретой скорой помощи ребенок доставлен в областную детскую больницу", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Кропивницкому юноша упал с высоты седьмого этажа в шахту лифта.

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