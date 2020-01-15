У Кропивницькому юнак впав з висоти сьомого поверху в шахту ліфта
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 січня. УНН. У Кропивницькому в шахту ліфта недобудови з висоти сьомого поверху впав 18-річний хлопець. Про це УНН поінформували в преccлужбі УДСНС в Кіровоградській області.
За інформацією рятувальників, подія сталась по вул. Жадова в Кропивницькому.
Бійці, які прибули на місце виклику, спустилися в шахту ліфта та транспортували постраждалого громадянина 2001 р.н. до карети швидкої медичної допомоги. Врятованого чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні.
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Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, 18-річний хлопець — сирота. Приїхав на навчання в ПТУ з іншого регіону. Його прооперували, однак стан лишається дуже тяжким. Діагностували зокрема черепно-мозкову травму та множинні переломи. Як хлопець впав у шахту ліфта недобудови, з’ясовують правоохоронці.