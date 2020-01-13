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У Львові 25-річна жінка випала з вікна багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Львові, у Личаківському мікрорайоні, з вікна багатоповерхівки випала жінка. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"Інцидент трапився у багатоповерхівці на вулиці Шафарика. Дівчину у важкому стані госпіталізували до лікарні", - повідомили у Нацполіції.

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Як повідомляв УНН, у Києві жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки.

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