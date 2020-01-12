У Львові поліція розслідує інцидент з дівчиною, яка випала з четвертого поверху з порізаними венами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Відкрито кримінальне провадження через випадок, який стався вчора у Львові, дівчина випала з вікна квартири четвертого поверху та була госпіталізована. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.
"Вчора, 11 січня близько 20:00 надійшло повідомлення, що з вікна квартири на четвертому поверсі випала дівчина. Приїхала слідчо-оперативна група, встановила її особу, нею виявилася 21-річна мешканка перемишлянського району (Львівської області —ред.)Вона була госпіталізована з травмами, медики виявили порізані вени“,- розповіла Добровольська.
За її словами, на той момент у квартирі було ще троє чоловіків.
“Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.120 ККУ (Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності —ред.)”, — сказала Добровольська.
Нагадаємо, у Луцьку з вікна багатоповерхівки випали двоє 15-річних дівчат: одна загинула, інша у реанімації.