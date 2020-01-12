Во Львове полиция расследует инцидент с девушкой, которая выпала с четвертого этажа с порезанными венами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Открыто уголовное производство из-за случая, который произошел вчера во Львове, девушка выпала из окна квартиры четвертого этажа и была госпитализирована. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.
“Вчера, 11 января около 20:00 поступило сообщение, что из окна квартиры на четвертом этаже выпала девушка. Приехала следственно-оперативная группа установила ее личность, ею оказалась 21-летняя жительница Перемышлянского района (Львовская область — ред.) она была госпитализирована с травмами, медики обнаружили порезанные вены”, — рассказала Добровольская.
По ее словам, на тот момент в квартире было еще трое мужчин.
“Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст.120 УК (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям или систематического унижения его человеческого достоинства ред.)”, — сказала Добровольская.
Напомним, в Луцке из окна многоэтажки выпали двое 15-летних девушек: одна погибла, другая в реанимации.