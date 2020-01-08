У Луцьку з вікна багатоповерхівки випали двоє 15-річних дівчат: одна загинула, інша у реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Луцьку з 7-го поверху багатоповерхівки випало двоє 15-річних дівчат. Внаслідок інциденту одна дівчина загинула, інша знаходиться у реанімації. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.
“Сьогодні по обіді до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна із вікна будинку випало двоє 15-річних дівчат. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції”, — сказано у повідомленні.
Попередньо встановлено, що дівчата випали із сьомого поверху багатоповерхівки. Внаслідок падіння одна дівчина загинула, іншу госпіталізували у відділення реанімації.
Постраждалі жительки Луцького району та Вінницької області.
На місці працює слідчо-оперативна група. Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватися питання щодо надання події правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, вночі у Святошинському районі столиці жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки.