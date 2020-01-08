В Луцке из окна многоэтажки выпали две 15-летние девушки: одна погибла, другая в реанимации

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114049 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119326 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117774 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 135646 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108097 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109514 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109242 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132019 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130763 просмотра

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В Луцке из окна многоэтажки выпали две 15-летние девушки: одна погибла, другая в реанимации

В Луцке из окна многоэтажки выпали две 15-летние девушки: одна погибла, другая в реанимации

Киев  •  УНН

 • 16092 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Луцке с 7-го этажа многоэтажки выпали две 15-летние девушки. В результате инцидента одна девушка погибла, другая находится в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

"Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина с окна дома выпали две 15-летние девушки. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что девушки выпали с седьмого этажа многоэтажки. В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации.

Пострадавшие жительницы Луцкого района и Винницкой области.

На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ночью в Святошинском районе столицы женщина выпала с 13 этажа многоэтажки.

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