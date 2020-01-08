В Луцке из окна многоэтажки выпали две 15-летние девушки: одна погибла, другая в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Луцке с 7-го этажа многоэтажки выпали две 15-летние девушки. В результате инцидента одна девушка погибла, другая находится в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.
"Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина с окна дома выпали две 15-летние девушки. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что девушки выпали с седьмого этажа многоэтажки. В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации.
Пострадавшие жительницы Луцкого района и Винницкой области.
На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, ночью в Святошинском районе столицы женщина выпала с 13 этажа многоэтажки.