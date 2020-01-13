Во Львове 25-летняя женщина выпала из окна многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Во Львове, в Лычаковском микрорайоне, из окна многоэтажки выпала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Инцидент произошел в многоэтажке на улице Шафарика. Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу", - сообщили в Нацполиции.
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Как сообщал УНН, в Киеве женщина выпала с 13 этажа многоэтажки.