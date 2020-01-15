В Кропивницком юноша упал с высоты седьмого этажа в шахту лифта
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 января. УНН. В Кропивницком в шахту лифта недостроя с высоты седьмого этажа упал 18-летний парень. Об этом УНН сообщили в преcс-службе УГСЧС в Кировоградской области.
По информации спасателей, происшествие произошло по ул. Жадова в Кропивницком.
Бойцы, которые прибыли на место вызова, спустились в шахту лифта и транспортировали пострадавшего гражданина 2001 г.р. в карету скорой медицинской помощи. Спасенного мужчину госпитализировали в реанимационное отделение областной больницы.
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Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, 18-летний парень - сирота. Приехал на учебу в ПТУ из другого региона. Его прооперировали, однако состояние остается очень тяжелым. Диагностировали в том числе черепно-мозговую травму и множественные переломы. Как парень упал в шахту лифта недостроя, выясняют правоохранители.