Падіння робітника з висоти 10 поверху в Кропивницькому: повідомили про підозру підряднику
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 січня. УНН. У Кропивницькому повідомили про підозру керівнику підрядної організації у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвели до травмування робітника. Про це поінформували в обласній прокуратурі, передає кореспондент УНН.
Директору фірми-підрядника повідомили про підозру за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу.
За даними слідства, під час виконання ремонтно-будівельних робіт з даху будівлі Територіального управління Державної судової адміністрації з висоти 10 поверху зірвався робітник. Працівник фірми-підрядника під час виконання вказаних робіт не був забезпечений належними умовами праці та засобами індивідуального захисту, що і призвело до трагедії. Чоловік перебуває в обласній лікарні, його стан тяжкий.
Також в ході досудового розслідування нададуть правову оцінку і діям службових осіб Територіального управління Державної судової адміністрації в області.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, чоловік упав на мішки з будівельним сміттям. Працівники суду негайно викликали швидку і поліцію. Коли постраждалого забирали медики, він був при тямі. Однак, сильно стогнав. Чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. Жодних прогнозів лікарі поки не роблять.