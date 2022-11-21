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Падение ракеты в Пшеводуве: польская прокуратура не согласится на участие украинской стороны в расследовании - RP

Падение ракеты в Пшеводуве: польская прокуратура не согласится на участие украинской стороны в расследовании - RP

Киев • УНН

 • 564026 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Польская прокуратура не согласится на участие украинской стороны в расследовании взрыва ракеты в польском Пшеводуве, где во время массированного обстрела Украины россией погибли двое мужчин, сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.

Цитата

"Прокуратура не согласится на привлечение украинской стороны к расследованию взрыва ракеты в Пшеводуве, в результате которого погибли два человека. Такой юридической возможности нет и это было бы против процедуры, не говоря уже об интересах следствия, в котором рассматриваются все возможные версии, в том числе и о том, что могла упасть украинская ракета ПВО", — сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Детали

Издание указывает, что польские политики "за спиной" польской прокуратуры заявляют об участии украинской стороны в расследовании, "но им не разрешат это сделать". По данным газеты, "политики вводят общественность в заблуждение, намекая, что не только украинцы, но и американцы" уже занимаются следствием. "Такого нет", – отмечает издание.

Как отмечается, "украинские следователи приехали в Пшеводув под конец осмотра, проведенного польскими следователями, и смогли осмотреть место - остатки ракеты и воронку, но не совершали никаких процессуальных действий, потому что по закону это невозможно (как и польские следователи не могут проводить доказательную деятельность на территории иностранных государств, могут быть в лучшем случае "пассивными наблюдателями")".

Также отмечено, что "американских специалистов на месте не было – их роль в выдаче секретных материалов системы AWACS".

Издание отмечает, что решение о расследовании и его направлениях принимает исключительно польская прокуратура.

При этом указано, что участие украинской стороны было бы возможным через международную комиссию по расследованию, но она еще не создана.

"Погибли польские граждане. Расследование ведется польской прокуратурой и сотрудничающими с ней польскими службами. Ведутся переговоры по выработке принципов сотрудничества, в том числе по вопросам, касающимся, например, передачи материалов или обмена доказательствами", - пишет издание со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Контекст

Польша 15 ноября заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Западные партнеры на официальном уровне заявляют, что виновной стороной, даже при таких обстоятельствах, является россия.

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просила безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.

18 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинских специалистов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной.

Польские службы 20 ноября завершили работы на месте взрыва в Пшеводуве, в результате которого погибли двое мужчин.

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