У Польщі завершили обстеження місця вибуху ракети у прикордонному селі — ЗМІ

Агентство повідомляє, що польські правоохоронці зняли охорону з місця падіння ракети. Поряд відсутні представники спеціальних служб, слідчі чи експерти.

Слідчі дії у справі про вибух веде Мазовецьке управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури Польщі також залучені представники інших служб. Всі вони брали участь в огляді місця події. Також місце вибуху оглянули і представники української сторони.

Нагадаємо

Вибух стався 15 листопада, під час масованої російської атаки на Україну. Головною причиною вибуху називають падіння ракети. Однак, якщо українська сторона наполягає, що на території Польщі впала саме російська ракета, то представники інших країн припускають, що можливо ракета була випущена українською системою ПВО для перехоплення та збиття російської. Однак, західні партнери на офіційному рівні заявляють, що винною стороною, навіть за таких обставин є росія.