В Польше завершили обследование места взрыва ракеты в пограничной деревне — СМИ

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Польские службы завершили работы на месте взрыва в Пшеводове, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на польское агентство РАР.

Агентство сообщает, что польские правоохранители сняли охрану с места падения ракеты. Рядом отсутствуют представители специальных служб, следователи или эксперты.

Следственные действия по взрыву ведет Мазовецкое управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши также привлечены представители других служб. Все они участвовали в осмотре места происшествия. Также место взрыва осмотрели представители украинской стороны.

Напомним

Взрыв произошел 15 ноября, во время массированной российской атаки на Украину. Главной причиной взрыва называют падение ракеты. Однако если украинская сторона настаивает, что на территории Польши упала именно российская ракета, то представители других стран предполагают, что, возможно, ракета была выпущена украинской системой ПВО для перехвата и уничтожения российской. Однако западные партнеры на официальном уровне заявляют, что виновной стороной, даже при таких обстоятельствах, является россия.

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