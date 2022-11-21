Падіння ракети у Пшеводуві: польська прокуратура не погодиться на участь української сторони у розслідуванні - RP

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 68470 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 82564 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 118560 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 147682 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 194378 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 206733 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 409536 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230112 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196562 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 371586 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 74703 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 73811 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 75372 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 65514 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 74045 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 68470 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 409536 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 371586 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 583569 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 710417 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 12345 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 90968 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 127044 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 211259 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 236284 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Падіння ракети у Пшеводуві: польська прокуратура не погодиться на участь української сторони у розслідуванні - RP

Падіння ракети у Пшеводуві: польська прокуратура не погодиться на участь української сторони у розслідуванні - RP

Київ • УНН

 • 564031 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Польська прокуратура не погодиться на участь української сторони у розслідуванні вибуху ракети в польському Пшеводуві, де під час масованого обстрілу України росією загинули двоє чоловіків, повідомляє Rzeczpospolita, пише УНН.

Цитата

"Прокуратура не погодиться на залучення української сторони до розслідування вибуху ракети у Пшеводуві, внаслідок якого загинули двоє людей. Такої юридичної можливості немає і це було б проти процедури, не кажучи вже про інтереси слідства, у якому розглядаються всі можливі версії, у тому числі й про те, що могла впасти українська ракета ППО", — , повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на джерела.

Деталі

Видання вказує, що польські політики "за спиною" польської прокуратури заявляють про участь української сторони у розслідуванні, "але їм не дозволять це зробити". За даними газети, "політики вводять громадськість в оману, натякаючи, що не лише українці, а й американці" вже займаються слідством. "Такого немає", - зауважує видання.

Як зазначається, "українські слідчі приїхали до Пшеводува під кінець огляду, проведеного польськими слідчими, та змогли оглянути місце – залишки ракети та воронку, але не робили жодних процесуальних дій, бо за законом це неможливо (як і польські слідчі не можуть проводити доказову діяльність на території іноземних держав, можуть бути в кращому випадку "пасивними спостерігачами")".

Також вказано, що "американських фахівців на місці не було – їхня роль у видачі секретних матеріалів системи AWACS".

Видання наголошує, що рішення про розслідування та його напрямки ухвалює виключно польська прокуратура. 

При цьому вказано, що участь української сторони була б можливою через міжнародну комісію з розслідування, але вона ще не створена.

"Загинули польські громадяни. Розслідування ведеться польською прокуратурою та польськими службами, які з нею співпрацюють. Ведуться переговори щодо вироблення принципів співробітництва, у тому числі з питань, що стосуються, наприклад, передачі матеріалів або обміну доказами", - пише видання з посиланням на джерела, близькі до слідства.

Контекст

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Західні партнери на офіційному рівні заявляють, що винною стороною, навіть за таких обставин, є росія.

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просила невідкладно надати доступ до місця вибуху.

18 листопада голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що українських фахівців допустили на місце падіння ракети у Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною.

Польські служби 20 листопада завершили роботи на місці вибуху у Пшеводуві, внаслідок якого загинули двоє чоловіків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НПНовини Світу
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57