Падіння ракети у Пшеводуві: польська прокуратура не погодиться на участь української сторони у розслідуванні - RP

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"Прокуратура не погодиться на залучення української сторони до розслідування вибуху ракети у Пшеводуві, внаслідок якого загинули двоє людей. Такої юридичної можливості немає і це було б проти процедури, не кажучи вже про інтереси слідства, у якому розглядаються всі можливі версії, у тому числі й про те, що могла впасти українська ракета ППО", — , повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на джерела.

Деталі

Видання вказує, що польські політики "за спиною" польської прокуратури заявляють про участь української сторони у розслідуванні, "але їм не дозволять це зробити". За даними газети, "політики вводять громадськість в оману, натякаючи, що не лише українці, а й американці" вже займаються слідством. "Такого немає", - зауважує видання.

Як зазначається, "українські слідчі приїхали до Пшеводува під кінець огляду, проведеного польськими слідчими, та змогли оглянути місце – залишки ракети та воронку, але не робили жодних процесуальних дій, бо за законом це неможливо (як і польські слідчі не можуть проводити доказову діяльність на території іноземних держав, можуть бути в кращому випадку "пасивними спостерігачами")".

Також вказано, що "американських фахівців на місці не було – їхня роль у видачі секретних матеріалів системи AWACS".

Видання наголошує, що рішення про розслідування та його напрямки ухвалює виключно польська прокуратура.

При цьому вказано, що участь української сторони була б можливою через міжнародну комісію з розслідування, але вона ще не створена.

"Загинули польські громадяни. Розслідування ведеться польською прокуратурою та польськими службами, які з нею співпрацюють. Ведуться переговори щодо вироблення принципів співробітництва, у тому числі з питань, що стосуються, наприклад, передачі матеріалів або обміну доказами", - пише видання з посиланням на джерела, близькі до слідства.

Контекст

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Західні партнери на офіційному рівні заявляють, що винною стороною, навіть за таких обставин, є росія.

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просила невідкладно надати доступ до місця вибуху.

18 листопада голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що українських фахівців допустили на місце падіння ракети у Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною.

Польські служби 20 листопада завершили роботи на місці вибуху у Пшеводуві, внаслідок якого загинули двоє чоловіків.