Крушение воздушного шара в Египте: арестованы четыре человека

Отмечается, что кроме пилота, арестовали также двух сотрудников обслуживающей фирмы и руководителя взлетной площадки для воздушных шаров.

Власти Египта заявили, что шар рухнул потому, что пилот не справился с управлением во время вынужденной посадки из-за сильного ветра.

Аэростат поднялся на высоту около 450 метров незадолго до рассвета. При этом в воздух поднимались и другие воздушные шары, однако им, несмотря на погоду, удалось нормально сесть. Уже на следующий день, в субботу, полеты на аэростатах возле Луксора возобновились.

Напомним, в пятницу 5 января аэростат с 20 пассажирами на борту рухнул из-за сильного ветра неподалеку от египетского города Луксор. В результате крушения погиб один турист из ЮАР, еще 15 человек получили травмы.