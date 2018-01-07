Падіння повітряної кулі в Єгипті: арештовано чотирьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Правоохоронці заарештували чотирьох людей у справі про катастрофу повітряної кулі в Єгипті, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що крім пілота, заарештували також двох співробітників фірми, що обслуговує аеростати, і керівника злітної площадки для повітряних куль.
Влада Єгипту заявила, що куля впала тому, що пілот не впорався з керуванням під час вимушеної посадки через сильний вітер.
Аеростат піднявся на висоту близько 450 метрів незадовго до світанку. При цьому в повітря піднімалися й інші повітряні кулі, проте їм, незважаючи на погоду, вдалося нормально сісти. Вже на наступний день, в суботу, польоти на аеростатах біля Луксора поновилися.
Нагадаємо, в п'ятницю 5 січня аеростат з 20 пасажирами на борту впав через сильний вітер неподалік від єгипетського міста Луксор. У результаті аварії загинув один турист з ПАР, ще 15 осіб отримали травми.