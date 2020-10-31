Падение крана в Киеве: повреждено авто, жертв нет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Киеве на улице Мишуги при падении кран повредил припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате ЧП нет. Об этом говорится в сообщении на официальной странице КАРС "Киевская служба спасения" в Facebook, передает УНН.
Как отмечается в сообщении, сегодня, в 11:20, очередной КАРС получил информацию о падении строительного крана на проезжую часть на ул. Мишуги. На место сразу выехали спасатели КАРС "Киевская служба спасения".
"Прибывшие на место спасатели установили, что при падении кран повредил припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате ЧП нет", - говорится в сообщении.
С помощью двух кранов строительный кран подняли. На месте продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, в Киеве упал строительный кран.