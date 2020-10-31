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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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13:25 • 64926 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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10:59 • 81230 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Падение крана в Киеве: повреждено авто, жертв нет

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КИЕВ. 31 октября. УНН. В Киеве на улице Мишуги при падении кран повредил припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате ЧП нет. Об этом говорится в сообщении на официальной странице КАРС "Киевская служба спасения" в Facebook, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, сегодня, в 11:20, очередной КАРС получил информацию о падении строительного крана на проезжую часть на ул. Мишуги. На место сразу выехали спасатели КАРС "Киевская служба спасения".

"Прибывшие на место спасатели установили, что при падении кран повредил припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате ЧП нет", - говорится в сообщении.

С помощью двух кранов строительный кран подняли. На месте продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Киеве упал строительный кран.

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