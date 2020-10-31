Падіння крану у Києві: пошкоджено авто, жертв немає

Як зазначено у повідомленні, сьогодні, об 11:20, черговий КАРС отримав інформацію про падіння будівельного крану на проїжджу частину на вул. Мішуги. На місце одразу виїхали рятувальники КАРС "Київська служба порятунку".

"Прибувши на місце рятувальники встановили, що при падінні кран пошкодив припаркований поруч автомобіль. Постраждалих в результаті надзвичайної події не має", - йдеться у повідомленні.

За допомогою двох кранів будівельний кран підняли. На місці тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Києві впав будівельний кран.