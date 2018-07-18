Падение двух самолетов летной школы во Флориде, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. По меньшей мере три человека погибли в результате аварии двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Miami Herald.
По данным Федерального авиационного управления, самолеты Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Мэр округа Карлос Хименес заявил, что оба транспортных средства принадлежали летной школе Dean International.
В полиции сообщили, что при падении самолетов погибли три человека. Однако, по данным полицейских, жертвой авиакатасрофы могла быть еще один человек.
В настоящее время причины происшествия неизвестны. Правоохранительные органы ведут расследование инцидентов.
Напомним, 9 июля медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов в американском Вильямсбурга, вызвав сильный пожар. По предварительной информации в результате катастрофы погиб один человек.