Падіння двох літаків льотної школи у Флориді, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Щонайменше три людини загинули в результаті аварії двох легкомоторних літаків в американському штаті Флорида. Про це повідомляє УНН з посиланням на Miami Herald.
За даними Федерального авіаційного управління, літаки Cessna 172 і Piper PA-34 впали в окрузі Майамі-Дейд. Мер округу Карлос Хіменез заявив, що обидва транспортні засоби належали льотній школі Dean International.
У поліції повідомили, що при падінні літаків загинули три людини. Однак, за даними поліцейських, жертвою авіакатасрофи могла бути ще одна людина.
В даний час причини події невідомі. Правоохоронні органи ведуть розслідування інцидентів.
Нагадаємо, 9 липня медичний вертоліт Eurocopter EC 135 упав на селище таунхаусів в американському Вільямсбурзі, викликавши сильна пожежа. За попередньою інформацією в результаті катастрофи загинула одна людина.