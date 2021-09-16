Падение бетонной плиты на прохожего в Херсоне: человек в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Мужчина, которого привалила бетонная плита, которая упала с крыши магазина в Херсоне, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом журналисту сообщили УНН в полиции Херсонской области.
Цитата
“Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии”, — сказали в полиции.
Детали
В полиции сообщили, что производство пока еще не открыто, однако предварительная квалификация — это ст. 275 УК (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
Что было раньше
В Херсоне по улице Черноморской, 64, с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего мужчину.
Дополнение
В Николаевской области во время разрушения здания железобетонная плита “убила” 19-летнего парня и нанесла тяжелые травмы 61-летнему мужчине.