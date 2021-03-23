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Розбирали стару будівлю: на Миколаївщині бетонна плита "вбила" 19-річного хлопця

Київ • УНН

 • 18552 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. На Миколаївщині під час руйнування будівлі залізобетонна плита "вбила" 19-річного хлопця та завдала важких травм 61-річному чоловікові. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.

Деталі

Поблизу села Казанка, на Миколаївщині, під час розбору будівлі, що не експлуатується, залізобетонна плита впала на 19-річного хлопця і травмувала чоловіка. Рятувальники деблокували тіло загиблого хлопця. Іншого постраждалого з важкими травмами ще до прибуття рятівників забрали до лікарняного закладу.

Цитата

“Співробітники 17 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на автомобілі САРМ-Л за допомогою бензорізу МАКІТА та гідравлічного інструменту деблокували з-під уламків тіло загиблого. Додатково залучався автокран та погрузчик MANITOU ПП „Ільницький“”, — зазначено у повідомленні.

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Інформація про подію надійшла о 14:22 від співробітників Казанківського відділення Новобузького відділу Головного управління національної поліції України у Миколаївській області.

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