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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39824 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57803 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106683 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142532 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194381 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192873 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278699 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325992 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157818 просмотра

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Разбирали старое здание: в Николаевской области бетонная плита "убила" 19-летнего парня

Разбирали старое здание: в Николаевской области бетонная плита "убила" 19-летнего парня

Киев  •  УНН

 • 18543 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Николаевской области во время разрушения здания железобетонная плита "убила" 19-летнего парня и нанесла тяжелые травмы 61-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.

Детали

Вблизи села Казанка, в Николаевской области, во время разбора здания, которое не эксплуатируется, железобетонная плита упала на 19-летнего парня и травмировала мужчину. Спасатели деблокировали тело погибшего парня. Другого пострадавшего с тяжелыми травмами еще до прибытия спасателей забрали в больничное учреждение.

Цитата

"Сотрудники 17 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобиле САРМ-Л с помощью бензореза МАКІТА и гидравлического инструмента деблокировали из-под обломков тело погибшего. Дополнительно привлекался автокран и погрузчик MANITOU ЧП "Ильницкий"", - говорится в сообщении.

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Информация о происшествии поступила в 14:22 от сотрудников Казанковского отделения Новобугского отдела Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области.

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