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В Одесі загинув рятувальник під час ліквідації пожежі

В Одесі загинув рятувальник під час ліквідації пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В Одесі сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку. під час ліквідації якої загинув командир відділення державної пожежно-рятувальної частини. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області.

Цитата: 

"22 березня о 12:53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Магістральна, 59 сталось загоряння приватного будинку", - йдеться в повідомленні. 

Деталі 

По прибуттю до місця виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загоряння двоповерхового житлового будинку.

Рятувальники пожежу локалізували о 13:31 та її ліквідували о 13:52 на площі 120 кв. м. До ліквідації пожежі від ДСНС залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 людини особового складу.

Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медичні працівники намагались надати необхідну допомогу, але рятувальник (1973 року народження) помер в кареті швидкої медичної допомоги.

Причина події встановлюється.

Доповнення 

У Дніпрі внаслідок пожежі в неексплуатованому будинку загинуло дві особи.

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