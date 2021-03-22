В Одесі загинув рятувальник під час ліквідації пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Одесі сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку. під час ліквідації якої загинув командир відділення державної пожежно-рятувальної частини. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області.
Цитата:
"22 березня о 12:53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Магістральна, 59 сталось загоряння приватного будинку", - йдеться в повідомленні.
Деталі
По прибуттю до місця виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загоряння двоповерхового житлового будинку.
Рятувальники пожежу локалізували о 13:31 та її ліквідували о 13:52 на площі 120 кв. м. До ліквідації пожежі від ДСНС залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 людини особового складу.
Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медичні працівники намагались надати необхідну допомогу, але рятувальник (1973 року народження) помер в кареті швидкої медичної допомоги.
Причина події встановлюється.
Доповнення
У Дніпрі внаслідок пожежі в неексплуатованому будинку загинуло дві особи.