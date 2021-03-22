В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара

Цитата:

"22 марта в 12:53 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Магистральная, 59 произошло возгорание частного дома", - говорится в сообщении.

Детали

По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание двухэтажного жилого дома.

Спасатели пожар локализовали в 13:31 и его ликвидировали в 13:52 на площади 120 кв. м. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.

Во время ликвидации пожара в бригаду скорой медицинской помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. Медицинские работники пытались оказать необходимую помощь, но спасатель (1973 года рождения) умер в карете скорой медицинской помощи.

Причина происшествия устанавливается.

Дополнение

В Днепре в результате пожара в неэксплуатируемом доме погибли два человека.