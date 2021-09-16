Падіння бетонної плити на перехожого у Херсоні: чоловік у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Чоловік, якого привалила бетонна плита, яка впала з даху магазину у Херсоні, перебуває в лікарні у тяжкому стані. Про це журналісту УНН повідомили у поліції Херсонської області.
Цитата
“Чоловік перебуває в лікарні у тяжкому стані”, — сказали в поліції.
Деталі
В поліції повідомили, що провадження наразі ще не відкрито, проте попередня кваліфікація — це ст. 275 ККУ (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).
Що було раніше
У Херсоні по вулиці Чорноморській, 64, з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого чоловіка.
Доповнення
На Миколаївщині під час руйнування будівлі залізобетонна плита “вбила” 19-річного хлопця та завдала важких травм 61-річному чоловікові.