У Херсоні на перехожого з даху впала бетонна плита

Цитата:

“16 вересня о 13:32... надійшло повідомлення про те, що по вулиці Чорноморській, 64, з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що рятувальники відтягнули плиту та дістали чоловіка з-під завалу.

“Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

На Миколаївщині під час руйнування будівлі залізобетонна плита “вбила” 19-річного хлопця та завдала важких травм 61-річному чоловікові.