У Херсоні на перехожого з даху впала бетонна плита
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Херсоні з даху магазину впала бетонна плита та привалила перехожого чоловіка. Його передали медикам. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України у Херсонській області.
Цитата:
“16 вересня о 13:32... надійшло повідомлення про те, що по вулиці Чорноморській, 64, з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого чоловіка”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що рятувальники відтягнули плиту та дістали чоловіка з-під завалу.
“Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
На Миколаївщині під час руйнування будівлі залізобетонна плита “вбила” 19-річного хлопця та завдала важких травм 61-річному чоловікові.