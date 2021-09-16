В Херсоне на прохожего с крыши упала бетонная плита
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Херсоне с крыши магазина упала бетонная плита и привалила прохожего мужчину. Его передали медикам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.
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"16 сентября в 13:32... поступило сообщение о том, что по улице Черноморской, 64, с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего мужчину", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что спасатели оттащили плиту и достали мужчину из-под завала.
"Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Николаевской области во время разрушения здания железобетонная плита "убила" 19-летнего парня и нанесла тяжелые травмы 61-летнему мужчине.