П.Розенко: повышение минимальной зарплаты в 2017 году повлияет на субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В связи с повышением уровня минимальной зарплаты в Украине в следующем году в отопительном сезоне 2017-2018 годов произойдет коррекция субсидий для людей, которые их получают. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в комментарии журналистам, передает УНН.
"В этом году у нас субсидии считаются по доходам, которые были у человека в течение 2015 года. Поэтому в этом году у тех людей, которые получают субсидии,.. появятся просто дополнительные средства. Но в следующем году, в отопительном сезоне 2017-2018 годов, для этих людей будет коррекция", - сказал П.Розенко.
По его словам, ввиду того, что доходы у людей вырастут, а повышение цены на газ и ЖКУ в следующем году не предвидится, "люди будут получать чуть меньше субсидии".
"Мы будем балансировать эту модель за счет увеличения доходов простых граждан", - заявил П.Розенко.