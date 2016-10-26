П.Розенко: повышение минимальной зарплаты в 2017 году повлияет на субсидии

"В этом году у нас субсидии считаются по доходам, которые были у человека в течение 2015 года. Поэтому в этом году у тех людей, которые получают субсидии,.. появятся просто дополнительные средства. Но в следующем году, в отопительном сезоне 2017-2018 годов, для этих людей будет коррекция", - сказал П.Розенко.

По его словам, ввиду того, что доходы у людей вырастут, а повышение цены на газ и ЖКУ в следующем году не предвидится, "люди будут получать чуть меньше субсидии".

"Мы будем балансировать эту модель за счет увеличения доходов простых граждан", - заявил П.Розенко.