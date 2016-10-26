П.Розенко: підвищення мінімальної зарплати у 2017 році вплине на субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У зв'язку з підвищенням рівня мінімальної зарплати в Україні наступного року в опалювальному сезоні 2017-2018 років відбудеться корекція субсидій для людей, які їх отримують. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в коментарі журналістам, передає УНН.
"У цьому році у нас субсидії рахуються за доходами, які були у людини протягом 2015 року. Тому в цьому році у тих людей, які отримують субсидії,.. з'являться просто додаткові кошти. Але в наступному році, в опалювальному сезоні 2017-2018 років, для цих людей буде корекція", - сказав П.Розенко.
З його слів, зважаючи на те, що доходи у людей зростуть, а підвищення ціни на газ і ЖКП наступного року не передбачається, "люди будуть отримувати трошки менше субсидії".
"Ми будемо балансувати цю модель за рахунок збільшення доходів простих громадян", - заявив П.Розенко.