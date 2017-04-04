П.Порошенко в Латвии заявил о договоренности относительно возвращения в Украину украденных активов

"Мы достигли договоренностей по дальнейшей работе в вопросах возвращения в Украину украденных финансовых активов", - цитирует Президента его пресс-секретарь.

Напомним, П.Порошенко прибыл с визитом в Латвию.

В Риге на площади у резиденции президента Латвии состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства Петра Порошенко и госпожи Марины Порошенко. Президентскую чету встретили Президент Латвии Р.Вейонис и госпожа Ивета Вейоне. Прозвучали Государственные гимны Украины и Латвии. Президенты осмотрели строй воинов Почетного караула.

После официальной церемонии началась встреча глав государств. Далее состоялись украинско-латвийские переговоры в расширенном составе.