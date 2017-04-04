П.Порошенко в Латвии заявил о договоренности относительно возвращения в Украину украденных активов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56490 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106207 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163474 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120030 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118729 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113746 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105086 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107271 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103739 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155807 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко в Латвии заявил о договоренности относительно возвращения в Украину украденных активов

П.Порошенко в Латвии заявил о договоренности относительно возвращения в Украину украденных активов

Киев  •  УНН

 • 11396 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Латвию сообщил о достижении договоренности о дальнейшей работе в вопросах возвращения в Украину украденных финансовых активов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.

"Мы достигли договоренностей по дальнейшей работе в вопросах возвращения в Украину украденных финансовых активов", - цитирует Президента его пресс-секретарь.

Напомним, П.Порошенко прибыл с визитом в Латвию.

В Риге на площади у резиденции президента Латвии состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства Петра Порошенко и госпожи Марины Порошенко. Президентскую чету встретили Президент Латвии Р.Вейонис и госпожа Ивета Вейоне. Прозвучали Государственные гимны Украины и Латвии. Президенты осмотрели строй воинов Почетного караула.

После официальной церемонии началась встреча глав государств. Далее состоялись украинско-латвийские переговоры в расширенном составе.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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