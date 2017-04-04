П.Порошенко в Латвии заявил о договоренности относительно возвращения в Украину украденных активов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Латвию сообщил о достижении договоренности о дальнейшей работе в вопросах возвращения в Украину украденных финансовых активов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Мы достигли договоренностей по дальнейшей работе в вопросах возвращения в Украину украденных финансовых активов", - цитирует Президента его пресс-секретарь.
Напомним, П.Порошенко прибыл с визитом в Латвию.
В Риге на площади у резиденции президента Латвии состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства Петра Порошенко и госпожи Марины Порошенко. Президентскую чету встретили Президент Латвии Р.Вейонис и госпожа Ивета Вейоне. Прозвучали Государственные гимны Украины и Латвии. Президенты осмотрели строй воинов Почетного караула.
После официальной церемонии началась встреча глав государств. Далее состоялись украинско-латвийские переговоры в расширенном составе.