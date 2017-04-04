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П.Порошенко у Латвії заявив про домовленість щодо повернення в Україну вкрадених активів

Київ • УНН

 • 11399 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Латвії повідомив про досягнення домовленості щодо подальшої роботи у питаннях повернення в Україну украдених фінансових активів. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.

"Ми досягли домовленостей щодо подальшої роботи у питаннях повернення в Україну украдених фінансових активів", - йитує Президента його речник.

Нагадаємо, П.Порошенко прибув з візитом до Латвії.

У Ризі на площі біля резиденції президента Латвії відбулася офіційна церемонія зустрічі Глави Української держави Петра Порошенка та пані Марини Порошенко. Президентське подружжя зустріли Президент Латвії Раймондс Вейоніс та пані Івета Вейоне. Пролунали Державні Гімни України та Латвії. Президенти оглянули стрій воїнів Почесної варти.

Після офіційної церемонії розпочалася зустріч глав держав. Далі відбудуться україно-латвійські переговори в розширеному складі.

Українські Національні Новини

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