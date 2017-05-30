П.Порошенко принял делегацию Японской федерации бизнеса "Кейданрен"

Отмечается, что участники встречи обсудили пути расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Японией.

"Благодаря проведенным за последние годы реформам, Украина является наиболее многообещающим государством с точки зрения инвестиций и бизнеса", - отметил Т.Асада.

Как отметили в пресс-службе, "в этом контексте было положительно отмечено проведение совместного заседания Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией при Министерстве экономического развития и торговли Украины и Комитета по деловому сотрудничеству с Украиной Японской федерации бизнеса" Кейданрен ".

Речь шла также об укреплении сотрудничества с Правительством Японии и японским бизнесом в реализации масштабных проектов в Украине в сфере развития инфраструктуры, энергетики, защиты окружающей среды, информационных технологий. Президент добавил, что это отражает отношения Украины и Японии - друзья познаются в беде.

"Участники встречи также обсудили пути активизации контактов между людьми и установления прямого авиационного сообщения между Украиной и Японией", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, правительство Японии выделило для поддержки людей и общин, пострадавших от конфликта на Донбассе, в этом году 3,9 млн долл.