П.Порошенко принял делегацию Японской федерации бизнеса "Кейданрен"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией Комитета по деловому сотрудничеству с Украиной Японской федерации бизнеса "Кейданрен", который возглавляет Председатель Совета директоров корпорации "Марубени" Теруо Асада. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
Отмечается, что участники встречи обсудили пути расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Японией.
"Благодаря проведенным за последние годы реформам, Украина является наиболее многообещающим государством с точки зрения инвестиций и бизнеса", - отметил Т.Асада.
Как отметили в пресс-службе, "в этом контексте было положительно отмечено проведение совместного заседания Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией при Министерстве экономического развития и торговли Украины и Комитета по деловому сотрудничеству с Украиной Японской федерации бизнеса" Кейданрен ".
Речь шла также об укреплении сотрудничества с Правительством Японии и японским бизнесом в реализации масштабных проектов в Украине в сфере развития инфраструктуры, энергетики, защиты окружающей среды, информационных технологий. Президент добавил, что это отражает отношения Украины и Японии - друзья познаются в беде.
"Участники встречи также обсудили пути активизации контактов между людьми и установления прямого авиационного сообщения между Украиной и Японией", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, правительство Японии выделило для поддержки людей и общин, пострадавших от конфликта на Донбассе, в этом году 3,9 млн долл.