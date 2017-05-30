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П.Порошенко прийняв делегацію Японської федерації бізнесу "Кейданрен"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Комітету з ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу “Кейданрен”, який очолює Голова Ради директорів корпорації “Марубені” Теруо Асада. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

П.Порошенко прийняв делегацію Японської федерації бізнесу "Кейданрен"

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили шляхи розширення інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва між Україною та Японією.

"Завдяки проведеним за останні роки реформам, Україна є найбільш багатообіцяючою державою з точки зору інвестицій та бізнесу", - зазначив Т.Асада.

Як зазначили в прес-службі, "в цьому контексті було позитивно відзначено проведення спільного засідання Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Комітету з ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу “Кейданрен”.

Йшлося також про зміцнення співпраці з Урядом Японії та японським бізнесом у реалізації масштабних проектів в Україні у сфері розвитку інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, інформаційних технологій тощо. Президент додав, що це відображає відносини України та Японії — друзі пізнаються в біді.

"Учасники зустрічі також обговорили шляхи активізації міжлюдських контактів та встановлення прямого авіаційного сполучення між Україною та Японією", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНН, уряд Японії виділив для підтримки людей і громад, постраждалих від конфлікту на Донбасі, у цьому році 3,9 млн дол.

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