П.Климкин встретился с главой МИД Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с нидерландским коллегой Бертом Кундерсом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Нидерландах.
"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проводит встречу с министром иностранных дел Нидерландов Бертом Кундерсом", - говорится в сообщении посольства Украины в Нидерландах в Twitter.
Кроме того, П.Климкин провел встречу с президентом сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль и лидером партии Христианско-демократический призыв (CDA) Сибрандом Бумою.
Напомним, в МИД отметили, что главная цель визита П.Климкина в Нидерланды заключается в проведении политических переговоров с нидерландскими чиновниками по вопросу завершения ратификации Соглашения о ассоциации между Украиной и ЕС.