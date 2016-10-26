П.Климкин встретился с главой МИД Нидерландов

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проводит встречу с министром иностранных дел Нидерландов Бертом Кундерсом", - говорится в сообщении посольства Украины в Нидерландах в Twitter.

Кроме того, П.Климкин провел встречу с президентом сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль и лидером партии Христианско-демократический призыв (CDA) Сибрандом Бумою.

Напомним, в МИД отметили, что главная цель визита П.Климкина в Нидерланды заключается в проведении политических переговоров с нидерландскими чиновниками по вопросу завершения ратификации Соглашения о ассоциации между Украиной и ЕС.