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П.Клімкін зустрівся з головою МЗС Нідерландів

П.Клімкін зустрівся з головою МЗС Нідерландів

Київ • УНН

 • 8617 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з нідерландським колегою Бертом Кундерсом, передає УНН з посиланням на прес-службу посольства України в Нідерландах.

"Міністр закордонних справ України Павло Клімкін проводить зустріч з міністром закордонних справ Нідерландів Бертом Кундерсом", - йдеться у повідомленні посольства України в Нідерландах у Twitter.

Крім того, П.Клімкін провів зустріч з президентом сенату Нідерландів Анкі Брукерс-Кноль і лідером партії Християнсько-демократичний заклик (CDA) Сибрандом Бумою.

Нагадаємо, у МЗС зазначали, що головна мета візиту П.Клімкіна до Нідерландів полягає у проведенні політичних переговорів з нідерландськими чиновниками з питання завершення ратифікації Угоди про асоціації між Україною та ЄС.

Українські Національні Новини

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