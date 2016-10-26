П.Клімкін зустрівся з головою МЗС Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з нідерландським колегою Бертом Кундерсом, передає УНН з посиланням на прес-службу посольства України в Нідерландах.
"Міністр закордонних справ України Павло Клімкін проводить зустріч з міністром закордонних справ Нідерландів Бертом Кундерсом", - йдеться у повідомленні посольства України в Нідерландах у Twitter.
Крім того, П.Клімкін провів зустріч з президентом сенату Нідерландів Анкі Брукерс-Кноль і лідером партії Християнсько-демократичний заклик (CDA) Сибрандом Бумою.
Нагадаємо, у МЗС зазначали, що головна мета візиту П.Клімкіна до Нідерландів полягає у проведенні політичних переговорів з нідерландськими чиновниками з питання завершення ратифікації Угоди про асоціації між Україною та ЄС.