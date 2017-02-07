П.Климкин допускает возможность введения военного положения

"В случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью, я не исключаю введения соответствующего (военного - Ред.) состояния", - заявил он.

В то же время он отметил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но при этом военное положение может быть не введено.

"Состояние войны, введение военного положения, российская агрессия - это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом гораздо больше, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только милитарными средствами, а всеми средствами: и милитарными и гибридными ", - подчеркнул министр.