П.Климкин допускает возможность введения военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин допускает введение в Украине военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", сообщает УНН.
"В случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью, я не исключаю введения соответствующего (военного - Ред.) состояния", - заявил он.
В то же время он отметил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но при этом военное положение может быть не введено.
"Состояние войны, введение военного положения, российская агрессия - это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом гораздо больше, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только милитарными средствами, а всеми средствами: и милитарными и гибридными ", - подчеркнул министр.