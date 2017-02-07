П.Клімкін допускає можливість введення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін допускає введення в Украіні воєнного стану у разі подальшого погіршення ситуаціі з безпекою на Донбасі. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова”, повідомляє УНН.
“У випадку подальшого погіршення ситуаціі з безпекою, я не виключаю введення відповідного ( воєнного — Ред.) стану”, — заявив він.
У той же час він зазначив, що окремі краіни можуть знаходитися у стані війни, але при цьому військовий стан може бути не введено.
“Стан війни, введення воєнного стану, російська агресія — це різні поняття. Російська агресія вже є питанням набагато більшим, ніж війна, оскільки російська агресія ведеться не тільки мілітарними засобами, а усіма засобами: і мілітарними, і гібридними”, — наголосив міністр.